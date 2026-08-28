Ушаков: все страны ШОС на саммите в Бишкеке будут представлены на высшем уровне

Ушаков раскрыл подробности предстоящего саммита ШОС в Бишкеке Ушаков: все страны ШОС на саммите в Бишкеке будут представлены на высшем уровне

Москва28 авг Вести.Все государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут представлены на высшем уровне на предстоящем саммите в Бишкеке. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, в настоящий момент ШОС является одним из крупнейших и авторитетных региональных объединений. Кроме того, организация представляет собой один из центров формирующегося многополярного мира, добавил помощник российского лидера.

В предстоящем саммите по приглашению киргизских организаторов примут участие - помимо лидеров всех государств-членов, то есть все десять государств будут представлены на высшем уровне - делегации из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Турции сказал Ушаков

Кроме того, в мероприятии примут участие ряд руководителей международных организаций.

Саммит ШОС пройдет с столице Киргизии с 31 августа по 1 сентября. Президент России Владимир Путин проведет ряд важных двусторонних встреч в ходе него.