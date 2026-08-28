Ушаков рассказал, с чего начнется саммит ШОС Ушаков: саммит ШОС начнется с церемонии открытия Игр кочевников 31 августа

Москва28 авг Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, как пройдет открытие саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии.

Заседание Совета глав государств ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября.

Вечером в понедельник, 31 августа, запланирована церемония открытия шестых Всемирных игр кочевников на стадионе "Бишкек"... И на церемонии открытия соберутся как раз все участники предстоящего саммита ШОС сказал Ушаков

Он отметил, что Игры будут включать в себя соревнования по этническим и национальным видам спорта - конным скачкам, борьбе, охоте, стрельбе из лука и так далее.

Затем состоится состоится обед от имени президента Киргизии Садыра Жапарова в честь глав делегаций, прибывших на саммит ШОС. Официальная программа стартует утром 1 сентября.