Москва28 авг Вести.На заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества, которое пройдет 1 сентября в Бишкеке, главы государств подведут итоги 25-летней работы организации и рассмотрят пути дальнейшего укрепления сотрудничества в ряде сфер. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что заседание пройдет под девизом "25 лет ШОС, укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию".

На этом заседании будут подведены итоги реализации к моменту первого юбилея. Будут рассмотрены, естественно, [пути] дальнейшего укрепления, объединения, продвижения сотрудничества в сфере ...политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей. Конечно, лидеры обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Отдельное внимание будет уделено и вопросам дальнейшего совершенствования работы ШОС заявил Ушаков

Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Бишкеке. Об этом иранскому агентству IRNA заявил посол Ирана в России Казем Джалали.