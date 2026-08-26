Посол Джалали: лидеры Ирана и России могут встретиться на саммите ШОС

Пезешкиан рассчитывает встретиться с Путиным на саммите ШОС Посол Джалали: лидеры Ирана и России могут встретиться на саммите ШОС

Москва26 авг Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщил иранскому агентству IRNA посол Ирана в России Казем Джалали.

Саммит ШОС пройдет в столице Киргизии 30-31 августа.

Господин Пезешкиан и господин Путин к настоящему моменту провели пять встреч, число которых вырастет до шести за счет встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке сказал Джалали

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует принять участие в саммите.