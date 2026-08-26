Москва26 авгВести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, сообщил иранскому агентству IRNA посол Ирана в России Казем Джалали.
Саммит ШОС пройдет в столице Киргизии 30-31 августа.
Господин Пезешкиан и господин Путин к настоящему моменту провели пять встреч, число которых вырастет до шести за счет встречи на полях саммита ШОС в Бишкекесказал Джалали
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует принять участие в саммите.