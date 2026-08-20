Москва20 авг Вести.Президент России Владимир Путин намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Бишкеке 31 августа - 1 сентября, однако о расписании двусторонних встреч говорить пока преждевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече российского лидера на этом саммите с лидером КНР Си Цзиньпином.

Вы забегаете пока вперед. Действительно, участие президента планируется, это действительно так. Но что касается графика двусторонних встреч, контактов на полях этого саммита, а это будет очень представительное и содержательное мероприятие, то мы своевременно вас проинформируем сказал Песков

ШОС представляет собой международную организацию, созданную в 2001 году. В ее состав входят Россия, Белоруссия, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Партнерами организации являются Азербайджан, Армения, Турция, Мальдивы, Бахрейн, Египет, Непал, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мьянма, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Лаос и Шри-Ланка, а наблюдателями - Монголия и Афганистан.