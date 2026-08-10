Утвержден состав оргкомитета по подготовке председательства РФ в ШОС

Ушаков возглавил оргкомитет по подготовке председательства РФ в ШОС Утвержден состав оргкомитета по подготовке председательства РФ в ШОС

Москва10 авг Вести.В России утвердили оргкомитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2027-2028 годах. Об этом сообщили в Росконгрессе.

Кроме того, утвержден состав комитета.

Председателем оргкомитета назначен помощник президента Российской Федерации Юрий Викторович Ушаков, заместителем председателя, ответственным секретарем оргкомитета назначен советник президента Российской Федерации Антон Анатольевич Кобяков, заместителем председателя оргкомитета – глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров говорится в сообщении

Комитет займется координацией межведомственной работы для проведения саммита ШОС в Уфе в 2028 году, а также других мероприятий председательства РФ в организации.

Россия ставит в приоритет укрепление стратегического партнерства, углубление интеграции в экономике, расширение транспортной связанности стран-участниц ШОС, а также обеспечение региональной безопасности.