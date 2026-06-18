Ушаков рассказал, как проходила подготовка к саммиту Россия – АСЕАН Ушаков: подготовка к саммиту Россия – АСЕАН проходила легко

Москва18 июн Вести.Подготовка к юбилейному саммиту Россия – АСЕАН проходила легко, несмотря на отдельные рабочие сложности. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести".

По его словам, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии быстро поддержали российскую инициативу о проведении встречи.

Как ни странно, но подготовка к этому юбилейному саммиту Россия – АСЕАН проходила достаточно легко подчеркнул помощник российского лидера

Он отметил, что после одобрения идеи стороны приступили к формированию программы мероприятия, исходя из участия всех 11 государств объединения.

Здесь не было сложностей, я бы сказал. Политических не было сложностей поделился Ушаков

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и АСЕАН связывает стратегическое партнерство. По его словам, это сотрудничество благоприятно влияет на стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.