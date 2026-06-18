Москва18 июнВести.Подготовка к юбилейному саммиту Россия – АСЕАН проходила легко, несмотря на отдельные рабочие сложности. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести".
По его словам, страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии быстро поддержали российскую инициативу о проведении встречи.
Как ни странно, но подготовка к этому юбилейному саммиту Россия – АСЕАН проходила достаточно легкоподчеркнул помощник российского лидера
Он отметил, что после одобрения идеи стороны приступили к формированию программы мероприятия, исходя из участия всех 11 государств объединения.
Здесь не было сложностей, я бы сказал. Политических не было сложностейподелился Ушаков
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и АСЕАН связывает стратегическое партнерство. По его словам, это сотрудничество благоприятно влияет на стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.