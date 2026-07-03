Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку Президент Ирана призвал развивать сотрудничество с Россией

Москва3 июл Вести.Президент Ирана Масуд Пезешкиан встретился с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба иранского президента.

В ходе переговоров Пезешкиан выразил благодарность России за поддержку и призвал развивать сотрудничество двух стран.

Президент Ирана высоко оценил поддержку и выражения сочувствия со стороны правительства и народа России, а также в ходе беседы подчеркнул необходимость ускорения стратегического сотрудничества, в особенности в экономической, логистической и региональной областях пишет пресс-служба иранского президента

3 июля Медведев прилетел в Тегеран для участия в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Траурные мероприятия будут проходить в Исламской Республике с 4 по 9 июля. Похоронят Хаменеи в городе Машхед.

Али Хаменеи был убит 28 февраля в результате ударов вооруженных сил США и Израиля.