Москва1 июлВести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в качестве спецпосланника российского президента. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью агентству ISNA. Церемония прощания начнется в Тегеране 3 июля.
Медведев в качестве специального посланника президента России Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с погибшим лидером Исламской Революции в Тегеранесказал Джалали
Как ожидается, 4 и 5 июля тело Хаменеи будет находиться в тегеранском религиозно-общественном комплексе Мосалла, где проститься с ним смогут все желающие.
6 июля в столице Ирана состоится траурное шествие по основным улицам города, после чего тело бывшего верховного лидера доставят в город Кум, где 7 июля также пройдут траурные мероприятия.
Похороны Хаменеи запланированы на 9 июля в его родном городе Мешхед. В церемониях, как ожидается, примут участие высокопоставленные делегации более чем из 30 стран.