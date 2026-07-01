Посол Ирана сообщил об участии Медведева в церемонии прощания с Хаменеи

Медведев посетит церемонию прощания с Али Хаменеи в Тегеране Посол Ирана сообщил об участии Медведева в церемонии прощания с Хаменеи

Москва1 июл Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в качестве спецпосланника российского президента. Об этом сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью агентству ISNA. Церемония прощания начнется в Тегеране 3 июля.

Медведев в качестве специального посланника президента России Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с погибшим лидером Исламской Революции в Тегеране сказал Джалали

Как ожидается, 4 и 5 июля тело Хаменеи будет находиться в тегеранском религиозно-общественном комплексе Мосалла, где проститься с ним смогут все желающие.

6 июля в столице Ирана состоится траурное шествие по основным улицам города, после чего тело бывшего верховного лидера доставят в город Кум, где 7 июля также пройдут траурные мероприятия.

Похороны Хаменеи запланированы на 9 июля в его родном городе Мешхед. В церемониях, как ожидается, примут участие высокопоставленные делегации более чем из 30 стран.