Песков подтвердил, что Медведев поедет в Иран на похороны Али Хаменеи

Песков подтвердил, что Медведев представит Россию на похоронах Али Хаменеи Песков подтвердил, что Медведев поедет в Иран на похороны Али Хаменеи

Москва2 июл Вести.Россию на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи будет представлять заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Да, это действительно так. Дмитрий Анатольевич будет на церемонии прощания заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместной операции Израиля и США. Несколько месяцев велась подготовка к похоронам аятоллы, которые будут длиться несколько дней. Предполагается, что 4 и 5 июля в Тегеране в соборной мечети Хомейни состоится церемония прощания. Похоронная процессия пройдет в столице 6 июля, а 7 июля, — в священном для шиитов городе Кум. 9 июля тело Хаменеи будет предано земле в его родном городе Мешхеде.