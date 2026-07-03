Москва3 июлВести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране.
Траурная церемония проходит в мавзолее Хомейни. Как сообщает ТАСС, после того, как возглавляемая Медведевым российская делегация почтила память аятоллы, зампред Совбеза направился к официальным лицам Исламской Республики, которые также находились в траурном зале мемориального комплекса, построенного в память о первом руководителе ИРИ аятолле Рухолле Мусави Хомейни.
Уточняется, что Медведев обменялся рукопожатием с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и пообщался с ним. Кроме того, он коротко переговорил с главой иранской судебной системы Голямом Хоссейном Мохсени-Эджеи, министром иностранных дел Исламской Республики Аббасом Аракчи и другими официальными лицами.
Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории Ирана. Подготовка к похоронам бывшего верховного лидера (рахбара) велась на протяжении нескольких месяцев.