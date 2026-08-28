Ушаков: Путин на саммите ШОС проведет девять двусторонних встреч

Ушаков рассказал, сколько двусторонних встреч на саммите ШОС проведет Путин Ушаков: Путин на саммите ШОС проведет девять двусторонних встреч

Москва28 авг Вести.Президент России Владимир Путин проведет девять двусторонних встреч на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Глава российского государства встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

В этот раз мы запланировали на настоящий момент девять двусторонних встреч для нашего президента сказал Ушаков

О том, что Путин проведет ряд двусторонних встреч на саммите ШОС в Бишкеке, стало известно 28 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал программу предстоящего саммита "насыщенной".

Мероприятие пройдет в столице Киргизии с 31 августа по 1 сентября.