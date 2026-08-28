Песков: Путин проведет много значимых международных контактов на ШОС

Путин проведет серию двусторонних встреч на саммите ШОС в Бишкеке Песков: Путин проведет много значимых международных контактов на ШОС

Москва28 авг Вести.Президент России Владимир Путин проведет ряд важных двусторонних встреч во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что Путин планирует принять участие в саммите ШОС. Мероприятие пройдет в столице Киргизии с 30 по 31 августа.

В Бишкеке будет очень насыщенная программа, ... крупные международные контакты, и также будет насыщенной с точки зрения двусторонних контактов сказал Песков на брифинге

Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан намерен встретиться с российским лидером на полях ШОС.