Москва28 авгВести.Президент России Владимир Путин проведет ряд важных двусторонних встреч во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков подтвердил, что Путин планирует принять участие в саммите ШОС. Мероприятие пройдет в столице Киргизии с 30 по 31 августа.
В Бишкеке будет очень насыщенная программа, ... крупные международные контакты, и также будет насыщенной с точки зрения двусторонних контактовсказал Песков на брифинге
Ранее сообщалось, что президент Ирана Масуд Пезешкиан намерен встретиться с российским лидером на полях ШОС.