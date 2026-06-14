Путина на следующей неделе ждет саммит РФ-АСЕАН и много двусторонних встреч

Путин поучаствует в саммите РФ-АСЕАН и проведет много двусторонних встреч Путина на следующей неделе ждет саммит РФ-АСЕАН и много двусторонних встреч

Москва14 июн Вести.Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в саммите Россия-АСЕАН и проведет множество двусторонних встреч. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Юбилейный саммит Россия-АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) пройдет на предстоящей неделе в Казани. В Россию прибудут лидеры ведущих государств Юго-Восточной Азии, которая является сейчас одним из ключевых регионов мира.

Помимо мероприятий непосредственно саммита у Путина в планах огромное число двусторонних встреч. Они часто становятся источником громких новостей - например, год назад на встрече президента РФ с лидером Лаоса было объявлено, что России подарены слоны.

Будет в графике президента РФ и много других событий, сказал Зарубин.