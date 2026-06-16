Путин даст торжественный прием в честь глав делегаций саммита Россия – АСЕАН Кремль раскрыл программу саммита Россия – АСЕАН в Казани

Москва16 июн Вести.Программа предстоящего саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани расписана на два дня. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков рассказал подробности двухдневного саммита в беседе с журналистами.

Программа начинается вечером 17 июня с торжественного приема от имени президента Российской Федерации в честь глав делегаций. Начало этого приема - в 18 часов сказал он

Торжественный прием состоится в Государственном академическом театре имени Галиасгара Камала. Перед началом мероприятия президент Владимир Путин поприветствует гостей в фойе, после чего пройдет небольшая концертная программа, а затем непосредственно сам прием.

Кроме того, на полях саммита у российского лидера запланирован ряд двусторонних встреч, которые стартуют уже 17 июня.

Основной день работы назначен на 18 июня. Утром главы делегаций соберутся в Международном выставочном центре "Казань Экспо", где ранее проходил саммит БРИКС. В 10.00 мск начнется первое заседание. Его в присутствии СМИ откроют Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший как сопредседатели, затем обсуждение продолжится в закрытом формате. По итогам встречи планируется принятие совместных документов.

После этого участники перейдут ко второму заседанию в формате рабочего завтрака, где обсудят интеграционные процессы в Евразии. К завтраку присоединятся генсек ШОС и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии. В ходе завтрака будет заслушан доклад главы ТПП РФ Сергея Катырина об итогах Делового форума Россия – АСЕАН.

По завершении обеих частей Путин и Маркос-младший сделают заявления для прессы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина запланирован целый марафон двусторонних встреч на полях саммита Россия – АСЕАН.