Ушаков: на встрече ШОС+ в Киргизии обсудят формирование многополярного мира

Ушаков раскрыл, что обсудят участники встречи ШОС+ в Бишкеке Ушаков: на встрече ШОС+ в Киргизии обсудят формирование многополярного мира

Москва28 авг Вести.Участники встречи ШОС+ обсудят формирование многополярного мира. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он напомнил, что соответствующий формат предполагает проведение совещаний на высшем уровне в открытом режиме с приглашением государств-наблюдателей при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), партнеров по диалогу, а также гостей со стороны председателя.

Тема вот этой широкой встречи: "ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка: вклад государств ШОС+ в формирование многополярного мира" сказал Ушаков

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. У президента России Владимира Путина в рамках мероприятия запланирован ряд важных двусторонних встреч.