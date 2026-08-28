Москва28 авгВести.Участники встречи ШОС+ обсудят формирование многополярного мира. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Он напомнил, что соответствующий формат предполагает проведение совещаний на высшем уровне в открытом режиме с приглашением государств-наблюдателей при Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), партнеров по диалогу, а также гостей со стороны председателя.
Тема вот этой широкой встречи: "ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка: вклад государств ШОС+ в формирование многополярного мира"сказал Ушаков
Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. У президента России Владимира Путина в рамках мероприятия запланирован ряд важных двусторонних встреч.