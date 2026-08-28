Ушаков: на саммите ШОС подпишут 25 документов, в том числе о "партнерах ШОС"

Ушаков: на саммите ШОС подпишут 25 документов Ушаков: на саммите ШОС подпишут 25 документов, в том числе о "партнерах ШОС"

Москва28 авг Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал, что на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Киргизии подпишут 25 документов, в том числе о "партнерах ШОС".

Юбилейный саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября 2026 года.

Наберется 20-25 документов, но центральным из них станет декларация Совета глав государств [ШОС], так называемая "Бишкекская декларация". В ней будут отражены консолидированные подходы к актуальным региональным, международным проблемам, в том числе в сфере экономики, намеченные цели на каждом из многочисленных направлений деятельности Шанхайской организации сотрудничества сказал Ушаков журналистам

Он добавил, что также будет заключен протокол, который упорядочит структуру органов ШОС.