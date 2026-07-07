Жителей Бишкека попросили уехать из города на время саммита ШОС Власти Киргизии попросили жителей Бишкека покинуть город на время саммита ШОС

Москва7 июл Вести.Проведение саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и церемонии открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке создаст неудобства для движения по улицам города, поэтому местным лучше уехать из него на этот период. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.

Проведение данных мероприятий запланировано на 30 августа и 1 сентября. В эти дни страну одновременно посетят главы 21 государства.

В этой связи обращаемся к жителям города Бишкек с просьбой: по возможности эти дни провести на Иссык-Куле или в других местах отдыха. Иначе неудобства возникнут прежде всего для вас самих, поскольку в течение трех дней дороги в городе будут часто перекрываться сказал Алагозов

Пресс-секретарь напомнил, что в 2026 году ученики вузов и школ приступят к занятиям 15 сентября, поэтому жителям Бишкека нет необходимости возвращаться в город ко Дню знаний.