Аэропорт Бишкека приостановил работу до 8 июля после инцидента с самолетом

Аэропорт Бишкека будет закрыт до 8 июля после ЧП с самолетом Аэропорт Бишкека приостановил работу до 8 июля после инцидента с самолетом

Москва7 июл Вести.Аэропорт Бишкека будет закрыт до 8 июля после жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании TezJet, сообщило издание Sputnik Кыргызстан.

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в киргизской столице, у воздушного судна, как сообщали в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана", сломалось переднее шасси. После произошедшего аэропорт приостановил работу.

Аэропорт "Манас" будет закрыт до 06.00 (03.00 по московскому времени. – Прим. ред.) говорится в публикации

Рейсы, как уточнили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана", будут переноситься.