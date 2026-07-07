Москва7 июлВести.Аэропорт Бишкека будет закрыт до 8 июля после жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании TezJet, сообщило издание Sputnik Кыргызстан.
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в киргизской столице, у воздушного судна, как сообщали в пресс-службе ОАО "Аэропорты Кыргызстана", сломалось переднее шасси. После произошедшего аэропорт приостановил работу.
Аэропорт "Манас" будет закрыт до 06.00 (03.00 по московскому времени. – Прим. ред.)говорится в публикации
Рейсы, как уточнили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана", будут переноситься.