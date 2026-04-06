Москва6 апр Вести.В аэропорту Стамбула автомобиль врезался в самолет российской авиакомпании "Победа", из-за чего рейс в Москву был задержан более чем на 10 часов. Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

По его данным, самолет должен был вылететь в Москву 5 апреля в 19:25, однако рейс перенесли из-за закрытия неба над югом России. Ночью пассажиров посадили в самолет, но затем вернули в терминал. Оказалось, что в лайнер врезалось транспортное средство.

Как рассказали пассажиры, перед посадкой им сообщили, что проблема устранена, однако затем выяснилось, что самолет не полетит, так как были выявлены серьезные повреждения.

Рейс повторно перенесли на 16:00, при этом гостиницу пассажирам не предоставили. По их словам, люди вынуждены спать на полу в аэропорту, а авиакомпания предложила воду только один раз.