Москва23 апр Вести.Киргизия ожидает визит президента РФ Владимира Путина и его участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, заявил киргизский лидер Садыр Жапаров на встрече с главой российского государства.

Жапаров подчеркнул, что Россию и Киргизию связывают узы дружбы, Москва остается стратегическим партнером и главным союзником Бишкека. Он также отметил, что РФ и Киргизия вместе участвуют в деятельности многих международных организаций, включая ШОС.

В этом году 31 августа и 1 сентября у нас будет проходить саммит ШОС в Бишкеке. В этой связи мы с нетерпением ожидаем вашего визита, вашего участия в саммите ШОС сказал президент Киргизии

О том, что Жапаров прибудет в Россию с рабочим визитом 23 апреля, ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диалог Путина и Жапарова станет важной вехой для отношений Киргизии и России.