Шойгу передал привет президенту Киргизии от Путина Шойгу передал лидеру Киргизии Жапарову привет от Путина

Москва14 мая Вести.Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал киргизскому лидеру Садыру Жапарову привет от российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление Шойгу сделал на встрече Жапарова с секретарями Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Позвольте передать вам дружеский привет и добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина сказал он

Шойгу также добавил, что Путин высоко оценивает результаты переговоров с Жапаровым, прошедших в российской столице в апреле. По словам Шойгу, данные переговоры внесли значимый вклад в развитие двусторонних отношений и стратегического партнерства.

В апреле Жапаров заявлял, что Киргизия ожидает визит Путина и его участие в саммите ШОС в Бишкеке.