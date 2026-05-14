Москва14 маяВести.Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал киргизскому лидеру Садыру Жапарову привет от российского президента Владимира Путина. Соответствующее заявление Шойгу сделал на встрече Жапарова с секретарями Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Позвольте передать вам дружеский привет и добрые пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путинасказал он
Шойгу также добавил, что Путин высоко оценивает результаты переговоров с Жапаровым, прошедших в российской столице в апреле. По словам Шойгу, данные переговоры внесли значимый вклад в развитие двусторонних отношений и стратегического партнерства.
В апреле Жапаров заявлял, что Киргизия ожидает визит Путина и его участие в саммите ШОС в Бишкеке.