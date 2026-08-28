Москва28 авгВести.Президент России Владимир Путин сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вылетит во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. ВЭФ пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.
Вечером первого сентября президент вылетит во Владивосток, где примет участие уже в одиннадцатом Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университетасказал Ушаков
Он отметил, что в этом году в форуме примут участие представители порядка 70 стран.