Ушаков: Путин с саммита ШОС в Бишкеке сразу вылетит на ВЭФ во Владивосток

Ушаков: Путин сразу с саммита ШОС в Бишкеке вылетит на ВЭФ Ушаков: Путин с саммита ШОС в Бишкеке сразу вылетит на ВЭФ во Владивосток

Москва28 авг Вести.Президент России Владимир Путин сразу после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вылетит во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября. ВЭФ пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября.

Вечером первого сентября президент вылетит во Владивосток, где примет участие уже в одиннадцатом Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета сказал Ушаков

Он отметил, что в этом году в форуме примут участие представители порядка 70 стран.