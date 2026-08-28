Ушаков: Путин на пленарке ВЭФ выступит с большой речью, затронет важные темы

Ушаков анонсировал важное выступление Путина на пленарном заседании ВЭФ Ушаков: Путин на пленарке ВЭФ выступит с большой речью, затронет важные темы

Москва28 авг Вести.Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) выступит с большой речью и затронет важные темы. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он уточнил, что пленарное заседание запланировано на 3 сентября.

Наш президент, как обычно, выступит с большой речью. Многие вопросы будут затронуты, в том числе весьма-весьма важные сказал Ушаков

Ранее стало известно, что к настоящему моменту представители более 70 государств подтвердили участие в Восточном экономическом форуме.

В этом году ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Темой форума станет "Дальний Восток - развитие во благо людей".