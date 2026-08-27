Кобяков: представители более 70 стран подтвердили участие в ВЭФ в этом году

Участие в ВЭФ-2026 примут представители более 70 стран Кобяков: представители более 70 стран подтвердили участие в ВЭФ в этом году

Москва27 авг Вести.Представители более 70 государств уже подтвердили участие в Восточном экономическом форуме в этом году, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

На сегодняшний день участие подтвердили представители из более 70 стран, самые крупные делегации – из Китая, Индии, Монголии, Японии и Республики Корея сказал он

По оценке Кобякова, этот факт свидетельствует о глобальном характере ВЭФ и сохранении высокого интереса к нему. Форум, добавил советник главы государства, зарекомендовал себя как действенный инструмент формирования доверия, лежащего в основе международного сотрудничества.

В 2026 году ВЭФ пройдет с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Темой форума будет "Дальний Восток - развитие во благо людей".