Москва21 авг Вести.На официальном сайте опубликована полная деловая программа XI Восточного экономического форума с указанием спикеров. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".

Главной темой ВЭФ-2026 станет "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенных в пять тематических направлений.

Первый трек "Жить и работать на Дальнем Востоке" будет посвящен развитию инфраструктуры, образования и кадрового потенциала региона. В рамках направления "Механизмы привлечения частных инвестиций" обсудят преференциальные режимы, фондовый рынок, финансирование инфраструктурных проектов и недропользование.

Трек "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия" будет посвящен экономическому и технологическому сотрудничеству России с зарубежными странами.

Отдельное направление составят технологии искусственного интеллекта (ИИ), роботизация производства и развитие беспилотных систем. Также участники обсудят логистику и инфраструктуру, включая развитие Северного морского пути (СМП), Транссибирской магистрали, портов и других транспортных маршрутов.

XI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года.