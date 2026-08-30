Песков рассказал о планах Путина на неделю Песков назвал планы Путина на следующую неделю

Москва30 авг Вести.На следующей неделе у президента РФ Владимира Путина запланированы двусторонние встречи в Бишкеке и Владивостоке, которые будут важными и разнообразными. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Действительно, следующая неделя и в Бишкеке, и во Владивостоке будет наполнена самыми разнообразными, но очень важными двусторонними встречами. … С главами Китая, с главами Индии, с главами Киргизии очень много [встреч] рассказал Песков

Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, сколько встреч запланировано у Путина на саммите ШОС в Бишкеке. Глава государства планирует провести девять встреч.