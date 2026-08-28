Ушаков рассказал, что Путин намерен обсудить с Пашиняном на ШОС Ушаков: Путин обсудит с Пашиняном аресты оппозиционеров в Армении

Москва28 авг Вести.Президент России Владимир Путин намерен обсудить с премьер-министром Армении Николом Пашиняном задержания и аресты представителей оппозиции в республике. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он напомнил, что встреча Путина и Пашиняна ожидается в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Эта беседа на необычном фоне будет происходить, когда в Армении в массовом порядке арестовывают лидеров оппозиции, причем тех лидеров, которые выступают и выступали за активизацию традиционного добрососедства между двумя нашими странами. То есть, несомненно, эта тема будет затронута сказал Ушаков

Помощник главы государства добавил, что эта линия руководства Армении вызывает у России большую озабоченность.

Ранее в Армении арестовали бывшего президента республики Роберта Кочаряна на два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании средств и получении взятки в особо крупном размере.