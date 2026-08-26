Песков: надеемся, что все внутриполитические события в Армении проходят законно

В Кремле выразили надежду на законность внутриполитических событий в Армении Песков: надеемся, что все внутриполитические события в Армении проходят законно

Москва26 авг Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что все внутриполитические процессы в Армении будут осуществляться в соответствии с законом.

Он отметил, что не хотел бы комментировать сложную обстановку, сложившуюся в республике.

Можно только выразить надежду, что все, что происходит, будет осуществляться в строгом соответствии с законом и будут соблюдены права всех участников политического процесса в республике заметил Песков в беседе с журналистами

24 августа между младшим сыном Роберта Кочаряна, Левоном, и премьер-министром страны Николом Пашиняном возникла дискуссия в ходе обсуждений новой программы правительства Армении в парламенте. Депутат назвал Пашиняна "подлецом и предателем", после чего Пашинян задал вопрос об источнике его доходов и выразил намерение привлечь оппонента к ответственности.

После этого антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение бывшему президенту республики Роберту Кочаряну.

Позднее силовики задержали в Ереване шесть человек в рамках уголовного дела. Среди задержанных был сам экс-президент Кочарян и его сын.