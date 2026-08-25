Экс-президента Армении Кочаряна обвинили по делу о госимуществе

Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в присвоении госимущества Экс-президента Армении Кочаряна обвинили по делу о госимуществе

Москва25 авг Вести.Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение бывшему президенту республики Роберту Кочаряну. Об этом сообщил его адвокат Арам Орбелян.

Юрист подчеркнул, что предъявленное обвинение имеет "фундаментальные правовые изъяны".

Обвинение связано с утверждением президентом в период его деятельности решений правительства сказал он

По данным Орбеляна, Кочарян задержан для доставки в суд, которому предстоит рассмотреть вопрос о его аресте.

По версии следствия, Кочарян на посту президента с 1998 по 2008 год вместе с приближенными лицами присвоил государственное имущество и приобрел ряд ценных объектов по стоимости значительно ниже рыночной.

На принадлежащую семье Кочаряна недвижимость принимаются меры по наложению ареста. На ряде связанных с Кочаряном объектах также проходят обыски.

Утром 25 августа армянские силовики провели обыски в доме сына экс-президента Левона Кочаряна.