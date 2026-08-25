Москва25 авгВести.Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение бывшему президенту республики Роберту Кочаряну. Об этом сообщил его адвокат Арам Орбелян.

Юрист подчеркнул, что предъявленное обвинение имеет "фундаментальные правовые изъяны".

Обвинение связано с утверждением президентом в период его деятельности решений правительства

сказал он

По данным Орбеляна, Кочарян задержан для доставки в суд, которому предстоит рассмотреть вопрос о его аресте.

По версии следствия, Кочарян на посту президента с 1998 по 2008 год вместе с приближенными лицами присвоил государственное имущество и приобрел ряд ценных объектов по стоимости значительно ниже рыночной.

На принадлежащую семье Кочаряна недвижимость принимаются меры по наложению ареста. На ряде связанных с Кочаряном объектах также проходят обыски.

Утром 25 августа армянские силовики провели обыски в доме сына экс-президента Левона Кочаряна.