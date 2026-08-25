Экс-президенту Армении Кочаряну стало плохо во время допроса Бывшего президента Армении Кочаряна госпитализировали

Москва25 авг Вести.Роберта Кочаряна, занимавшего пост президента Армении с 1998 по 2008 год, доставили в больницу, сообщает сайт 24news.am.

Отмечается, что Кочарян был госпитализирован в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ) на машине скорой помощи.

Роберта Кочаряна в сопровождении сотрудников СНБ на машине скорой помощи доставили в больницу следует из сообщения

Ранее стало известно, что сотрудники СНБ Армении проводят обыски в доме оппозиционного депутата Левона Кочаряна, сына Роберта Кочаряна.

Позже Кочаряна-старшего доставили в Антикоррупционный комитет.