Москва25 авгВести.Роберта Кочаряна, занимавшего пост президента Армении с 1998 по 2008 год, доставили в больницу, сообщает сайт 24news.am.
Отмечается, что Кочарян был госпитализирован в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности (СНБ) на машине скорой помощи.
Роберта Кочаряна в сопровождении сотрудников СНБ на машине скорой помощи доставили в больницуследует из сообщения
Ранее стало известно, что сотрудники СНБ Армении проводят обыски в доме оппозиционного депутата Левона Кочаряна, сына Роберта Кочаряна.
Позже Кочаряна-старшего доставили в Антикоррупционный комитет.