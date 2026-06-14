Москва14 июн Вести.Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну было отказано в возможности покинуть страну, сообщил его сын Левон Кочарян.

Попросту очередное незаконное действие со стороны этих властей. Подобного права делать такое у них нет. Мы заранее сообщали, что он должен на несколько дней уехать, чтобы они не попытались ввести в заблуждение наш народ: якобы убегает и так далее, знаете, как это делается. Просто без всяких объяснений