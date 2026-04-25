Экс-президент Армении заявил о "точке невозврата" с Россией Экс-президент Армении Кочарян: отношения Армении и РФ дошли до точки невозврата

Москва25 апр Вести.Отношения Еревана и Москвы уже дошли до своеобразной "точки невозврата". Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Армении и второй президент республики (1998-2008) Роберт Кочарян в интервью RTV.

Парламентские выборы в стране назначены на 7 июня.

Всему есть некий предел. У меня ощущение такое, что мы дошли до некоей точки невозврата. И в этом плане вот надо просто здесь, в Армении, надо людям одуматься сказал он

Отвечая на вопрос о возможном "стратегическом повороте" в отношениях Армении и России после визита премьер-министра Никола Пашиняна в Москву, Кочарян пояснил, что обеспокоенность Кремля политикой Еревана возникла уже давно и не была случайной. По его словам, на последней встрече эта озабоченность лишь была сформулирована и озвучена более открыто.

1 апреля состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры прошли откровенно и принесли ощутимую пользу.