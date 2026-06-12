Оппозиционера Нарека Карапетяна не выпустили из Армении на грузинской границе

Представителю "Сильной Армении" Нареку Карапетяну ограничили выезд из страны Оппозиционера Нарека Карапетяна не выпустили из Армении на грузинской границе

Москва12 июн Вести.Армянские власти ввели ограничения на выезд из страны для члена оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна. Об этом стало известно после его попытки пересечь границу с Грузией совместно со съёмочной группой Armat media.

Как сообщил сам политик в социальных сетях, он намеревался посетить контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на грузино-российской границе с целью мониторинга ситуации вокруг экспорта армянской сельскохозяйственной продукции.

Сотрудники пограничной службы сообщили нам, что мой визит запрещен, и наложили на меня ограничения заявил Карапетян

Этот случай стал вторым резонансным инцидентом с ограничением на выезд представителей оппозиции за последнее время. Ранее в аэропорту был отстранён от вылета лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, планировавший поездку с супругой. Представители "Процветающей Армении" назвали действия властей неправомерными и опровергли заявления о том, что политик якобы пытался "бежать" из страны, пояснив, что поездка носила семейный характер.

Официальные ведомства Армении, включая пограничную службу и правоохранительные органы, на момент публикации не дали подробных разъяснений относительно юридических оснований для введения запретов на выезд в отношении Карапетяна и Царукяна. Представители оппозиции расценивают данные шаги как политическое давление.