Москва12 июнВести.Армянские власти ввели ограничения на выезд из страны для члена оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна. Об этом стало известно после его попытки пересечь границу с Грузией совместно со съёмочной группой Armat media.
Как сообщил сам политик в социальных сетях, он намеревался посетить контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на грузино-российской границе с целью мониторинга ситуации вокруг экспорта армянской сельскохозяйственной продукции.
Сотрудники пограничной службы сообщили нам, что мой визит запрещен, и наложили на меня ограничениязаявил Карапетян
Этот случай стал вторым резонансным инцидентом с ограничением на выезд представителей оппозиции за последнее время. Ранее в аэропорту был отстранён от вылета лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, планировавший поездку с супругой. Представители "Процветающей Армении" назвали действия властей неправомерными и опровергли заявления о том, что политик якобы пытался "бежать" из страны, пояснив, что поездка носила семейный характер.
Официальные ведомства Армении, включая пограничную службу и правоохранительные органы, на момент публикации не дали подробных разъяснений относительно юридических оснований для введения запретов на выезд в отношении Карапетяна и Царукяна. Представители оппозиции расценивают данные шаги как политическое давление.