В Армении задержали политолога по подозрению в "призывах к захвату власти"

Следком Армении задержал политолога Гевондяна за "призывы к захвату власти" В Армении задержали политолога по подозрению в "призывах к захвату власти"

Москва12 июн Вести.Следственный комитет Армении задержал политолога Алена Гевондяна, ему инкриминируют призывы к захвату власти и свержению конституционного строя. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

На основании сообщений о признаках преступления, полученных из МВД, в отношении А​​​. Г. инициировано публичное уголовное преследование по статье "публичные призывы к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя с использованием информационных или коммуникационных технологий" отметили в пресс-службе

В Следственном комитете заявили, что он взят под стражу, а в суд направлено ходатайство о выборе для него меры пресечения. В СК также отметили, что в рамках той же статьи проходит еще одно лицо.

Ранее власти Армении ввели ограничения на выезд из страны для члена оппозиционного блока "Сильная Армения" Нарека Карапетяна. Помимо этого, в аэропорту Еревана был снят с рейса лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, планировавший поездку с супругой.