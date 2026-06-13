"Известия": призывавший к ударам по России блогер Вербицкий задержан в Армении

В Армении задержан призывавший к ударам по России блогер Вербицкий "Известия": призывавший к ударам по России блогер Вербицкий задержан в Армении

Москва13 июн Вести.Правоохранительные органы Армении задержали в аэропорту Еревана блогера и математика Михаила Вербицкого (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который призывал к нанесению ударов по территории России.

Об этом представители местной полиции сообщили газете "Известия".

Уточняется, что Вербицкий доставлен в комнату для задержанных аэропорта Звартноц.

В январе 2025 года Министерство внутренних дел (МВД) России объявило блогера в международный розыск. Кроме того, в отношении него было открыто уголовное дело по статье о публичных призывах к террористической деятельности.