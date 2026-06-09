Следком Армении сообщил об аресте еще двух кандидатов от блока "Сильная Армения"

В Армении арестовали еще двух соратников бизнесмена Карапетяна Следком Армении сообщил об аресте еще двух кандидатов от блока "Сильная Армения"

Москва9 июн Вести.Следственный комитет Армении сообщил о задержании и последующем аресте еще двух фигурантов, связанных с политическим блоком "Сильная Армения", который связывают с именем предпринимателя Самвела Карапетяна.

В официальном сообщении пресс-службы ведомства уточняются детали уголовного преследования.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу <...> в отношении шести кандидатов в депутаты от "Сильной Армении" было возбуждено уголовное дело. <...> Были вынесены решения о задержаниях <...>. В ходе предварительного следствия двое из кандидатов были задержаны, и в их отношении в качестве меры пресечения был избран арест говорится в сообщении комитета

Следственный комитет республики утверждает, что задержанные лица могут быть причастны к легализации доходов, полученных незаконным путем.

Ранее Карапетян уже сообщал об арестах сторонников блока "Сильная Армения" 6 июня. Тогда правоохранители Армении задержали более ста человек.