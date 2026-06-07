Карапетян сообщил о новых арестах сторонников блока "Сильная Армения" Карапетян: многих сторонников блока "Сильная Армения" сегодня арестовали

Москва7 июн Вести.В Армении происходят новые аресты сторонников партии "Сильная Армения". Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Наталье Соловьевой сообщил предприниматель и лидер партии Самвел Карапетян.

Он также сообщил, что вчера, 6 июня, были арестованы более ста человек.

Вот прямо сейчас тоже идут аресты по нашим всем сторонникам. Очень многих ребят и сегодня арестовали, вчера больше 100 человек арестовали заявил Карапетян

Ранее сообщалось, что следственный комитет Армении за день до парламентских выборов начал уголовное преследование шести депутатов блока бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения".