Москва7 июнВести.В Армении происходят новые аресты сторонников партии "Сильная Армения". Об этом в интервью журналисту информационной службы "Вести" Наталье Соловьевой сообщил предприниматель и лидер партии Самвел Карапетян.
Он также сообщил, что вчера, 6 июня, были арестованы более ста человек.
Вот прямо сейчас тоже идут аресты по нашим всем сторонникам. Очень многих ребят и сегодня арестовали, вчера больше 100 человек арестовализаявил Карапетян
Ранее сообщалось, что следственный комитет Армении за день до парламентских выборов начал уголовное преследование шести депутатов блока бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения".