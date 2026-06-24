В Армении задержали координатора движения "Айакве" Аветика Чалабяна Координатор движения "Айакве" Чалабян задержан в Армении

Москва24 июн Вести.В Армении задержан координатор национально-гражданского объединения "Айакве" и общественно-политический деятель Аветик Чалабян. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.

Согласно опубликованному заявлению, задержание было проведено рано утром в рамках очередного уголовного дела, которое в объединении назвали сфабрикованным. При этом подробности предъявляемых претензий и основания для задержания не уточняются.

По данным портала 24News, процессуальные действия проводились сотрудниками Следственного комитета Армении в рамках ранее возбужденного уголовного производства.

29 апреля 2026 года блок "Сильная Армения" российского предпринимателя Самвела Карапетяна подписал меморандум о сотрудничестве с объединением "Айакве".