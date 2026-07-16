В Армении задержан россиянин по иностранному ордеру о киберпреступлениях

В Армении задержан россиянин по иностранному ордеру по делу о киберпреступлениях В Армении задержан россиянин по иностранному ордеру о киберпреступлениях

Москва16 июл Вести.Россиянин Александр Ермаков из Омска задержан в Армении по запросу иностранных компетентных органов в рамках дела о компьютерных махинациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Гражданин Ермаков был задержан в ереванском аэропорту Звартноц в июне текущего года в рамках дела о компьютерных махинациях рассказал источник

По запросу какой страны был задержан Ермаков, не сообщается.

В российских Telegram-каналах ранее прошла информация, что после задержания в аэропорту Еревана россиянин из Омска уже две недели находится в СИЗО Армении.

Отмечалось, что Ермакова приняли за разыскиваемого Интерполом по запросу США хакера, тезкой которого он является. Утверждается, что задержанный не имеет никакого отношения к сфере информационных технологий. При этом отчество омича отличается от отчества разыскиваемого Интерполом мужчины.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Армении задержали в аэропорту Еревана блогера и математика Михаила Вербицкого (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который призывал к нанесению ударов по территории России.