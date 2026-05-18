В Ереване задержали переселенца из Карабаха, поссорившегося с Пашиняном В Ереване задержали карабахского армянина, устроившего перепалку с Пашиняном

Москва18 мая Вести.В Ереване задержан переселенец из Карабаха Артур Осипян, который ранее вступил в публичную перепалку с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил адвокат Роман Ерицян в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

По словам защитника, о задержании мужчины сообщили родственники, но они не располагают информацией о его местонахождении. Телефон Осипяна выключен.

Со мной связались родственники Артура Осипяна и сообщили, что он задержан, а конкретнее – у них нет никаких данных о его местонахождении написал Ерицян

Адвокат напомнил, что 18 мая произошел инцидент между Осипяном и Пашиняном, в ходе которого Осипян раскритиковал премьера. Гражданина силой оттеснили от политика, после чего Пашинян заявил, что Осипян и люди схожих взглядов "должны были погибнуть во время войны".

Ранее в понедельник Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, обвинившую его в развале родины. Армянские СМИ выяснили, что женщину после этого грозятся уволить.