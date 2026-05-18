В Армении хотят уволить врача, поспорившую с Пашиняном

Москва18 мая Вести.Мэрия Еревана распорядилась уволить из местной поликлиники женщину, с которой вступил в перепалку премьер-министр Никол Пашинян во время предвыборной агитации. Об этом сообщает сайт NEWS.am со ссылкой на осведомленные источники.

Речь идет об Арпине Согоян, которая работает акушером-гинекологом в столичной поликлинике №16. 18 мая она вступила в спор с Пашиняном, обвинив политика в том, что тот украл у нее "родину, брата и радость", разрушил армянскую государственность и растоптал армянское достоинство. Премьер отреагировал на ее слова резкими высказываниями и перешел на крик.

По данным издания, руководство поликлиники предложило Согоян уволиться по собственному желанию, но она отказалась.