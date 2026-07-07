Суд в Армении арестовал главу оппозиционной партии Суд в Армении арестовал главу партии "Процветающая Армения"

Москва7 июл Вести.Суд в Армении арестовал на два месяца главу оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

Царукян был задержан следственным комитетом Армении в понедельник​​​. Ему вменяются организация мошенничества и организация отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными.

На прошедших парламентских выборах партии Царукяна не хватило 59 голосов, чтобы преодолеть установленный законом проходной барьер и попасть в парламент.

Гагик Царукян — один из известных предпринимателей и оппозиционных политиков Армении, владелец многопрофильного концерна Multi Group. В начале июля в его доме, а также на принадлежащих ему объектах прошли обыски.