Армянские спецслужбы пришли с обыском к оппозиционеру Царукяну

Обыски проходят в доме оппозиционного армянского политика Царукяна Армянские спецслужбы пришли с обыском к оппозиционеру Царукяну

Москва6 июл Вести.Армянские правоохранители пришли с обыском к одному из ведущих оппозиционеров, лидеру партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян.

В данный момент в доме Гагика Царукяна проводится обыск написала Тоноян в своем аккаунте в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской)

Позднее она уточнила, что в дом пришли люди в масках из Службы национальной безопасности, они не пускают к Царукяну адвокатов.

По словам Тоноян, масштабные обыски проходят почти во всех компаниях, входящих в группу "Мульти Групп", и в квартирах их директоров. Царукян является основателем концерна "Мульти Групп".

По итогам парламентских выборов ЦИК Армении объявил, что партия Царукяна не прошла в состав нового парламента страны. Царукян и другие лидеры оппозиции обжаловали результаты голосования, но Конституционный суд отклонил их иски.