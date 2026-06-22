Москва22 июн Вести.В Армении аннулировали лицензию на эксплуатацию одного из крупнейших казино страны — "Шангри ла, которое принадлежит лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну. Об этом в своей публикации в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta, признанной экстремистской) сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

О признании потерявшей юридическую силу лицензии на эксплуатацию казино ООО "Онира Клаб" ("Шангри ла") написал глава ведомства, сопроводив пост копией документа

"Онира Клаб" входит в состав многопрофильного холдинга "Мульти Групп", подконтрольного Царукяну.

Давление на бизнес оппозиционера усилилось после того, как премьер-министр Никол Пашинян поручил правоохранительным органам провести проверки в отношении лидеров оппозиционных сил. Еще 20 мая, выступая в Лорийской области, Пашинян заявил о намерении национализировать завод "Араратцемент", также принадлежащий Царукяну, и назначить на предприятие временного управляющего — по аналогии с тем, как это было сделано с "Электрическими сетями Армении" бизнесмена Самвела Карапетяна (лидера партии "Сильная Армения"). Вслед за этим армянская прокуратура выявила нарушения при приватизации завода, а также подала иск к ЗАО "Араратцемент", обвинив компанию в нарушениях в ходе приобретения санатория "Воске банали".

В начале июня против Царукяна возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов.