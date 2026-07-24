Москва24 июл Вести.Директора коньячного комбината "Арарат" Армана Давтяна задержали за неуплату налогов. Об этом сообщает госинформагентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета страны.

Арман Давтян задержан по обвинению в неуплате налогов в особо крупных размерах отмечается в публикации

Завод принадлежит арестованному главе оппозиционной партии "Процветающая Армения" - бизнесмену Гагику Царукяну.

6 июля сообщалось, что в дом Царукяна пришли с обыском армянские правоохранители. По словам пресс-секретаря партии "Процветающая Армения" Иветы Тоноян, обыски также прошли почти во всех компаниях, входящих в группу "Мульти Групп". В тот же день Царукян был задержан, его обвиняют в организации мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Царукяна арестовали на два месяца. 24 июля Царукяна вновь доставили в Следственный комитет Армении.