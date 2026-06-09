Уголовное дело возбудили против лидера "Процветающей Армении" Царукяна Против лидера "Процветающей Армении" Царукяна возбудили уголовное дело

Москва9 июн Вести.Против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.

Прокурор возбудил против Г. Ц. публичное уголовное дело по статье 290, части 3, пункту 2 Уголовного кодекса ответили в пресс-службе

Несмотря на то, что армянские правоохранители всегда приводят только инициалы фигурантов, журналисты выяснили, что речь идет именно о Царукяне. По данным Генпрокуратуры, Царукян уклонялся от уплаты налогов.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на армянские СМИ, Царукян вместе с супругой попытался покинуть страну, однако ему запретили выезд.

На парламентских выборах в республике, которые состоялись 7 июня, "Процветающая Армения" набрала 4% голосов избирателей.