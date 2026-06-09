Москва9 июнВести.Против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.
Прокурор возбудил против Г. Ц. публичное уголовное дело по статье 290, части 3, пункту 2 Уголовного кодексаответили в пресс-службе
Несмотря на то, что армянские правоохранители всегда приводят только инициалы фигурантов, журналисты выяснили, что речь идет именно о Царукяне. По данным Генпрокуратуры, Царукян уклонялся от уплаты налогов.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на армянские СМИ, Царукян вместе с супругой попытался покинуть страну, однако ему запретили выезд.
На парламентских выборах в республике, которые состоялись 7 июня, "Процветающая Армения" набрала 4% голосов избирателей.