Медведев раскритиковал действия Еревана в отношении оппозиции Медведев назвал преследование Гагика Царукяна новым витком репрессий в Армении

Москва28 июн Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подверг резкой критике действия властей Армении в отношении лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Соответствующее заявление распространила пресс-служба российской политической организации.

Поводом для комментария послужило обращение Генеральной прокуратуры Армении в Центральную избирательную комиссию с ходатайством о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности. Медведев напомнил, что у "Единой России" действует соглашение о сотрудничестве с партией "Процветающая Армения", и подчеркнул, что Москва внимательно следит за ситуацией в республике.

Не можем оставаться в стороне от происходящих в братской для нас Армении внутриполитических процессов констатировал он

По оценке руководителя партии, действия официального Еревана в отношении лидера оппозиции носят политически мотивированный характер.

Рассматриваем такой шаг как новый виток репрессий в отношении неудобных для правящих верхов представителей оппозиции заявил Медведев

Помимо преследования конкретного политика, председатель "Единой России" указал на общие системные проблемы в избирательном процессе республики. По его мнению, прошедшая избирательная кампания сопровождалась давлением на оппонентов власти.