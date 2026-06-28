Москва28 июнВести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев подверг резкой критике действия властей Армении в отношении лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Соответствующее заявление распространила пресс-служба российской политической организации.
Поводом для комментария послужило обращение Генеральной прокуратуры Армении в Центральную избирательную комиссию с ходатайством о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности. Медведев напомнил, что у "Единой России" действует соглашение о сотрудничестве с партией "Процветающая Армения", и подчеркнул, что Москва внимательно следит за ситуацией в республике.
Не можем оставаться в стороне от происходящих в братской для нас Армении внутриполитических процессовконстатировал он
По оценке руководителя партии, действия официального Еревана в отношении лидера оппозиции носят политически мотивированный характер.
Рассматриваем такой шаг как новый виток репрессий в отношении неудобных для правящих верхов представителей оппозициизаявил Медведев
Помимо преследования конкретного политика, председатель "Единой России" указал на общие системные проблемы в избирательном процессе республики. По его мнению, прошедшая избирательная кампания сопровождалась давлением на оппонентов власти.
Подобные нападки, наряду с массированным применением административного ресурса, стали отличительной чертой прошедших в республике выборов, что в корне расходится с заверениями властей о приверженности 'защите демократических принциповзаключил Дмитрий Медведев