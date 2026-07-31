Москва31 июл Вести.Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат Ной", ранее принадлежавший главе оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, передан под управление государства. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Армении.

Решение Антикоррупционного суда было принято 30 июля в рамках производства о конфискации имущества незаконного происхождения. В прокуратуре уточнили, что акции предприятия переданы Республике Армения в лице Министерства экономики.

Акции ОАО "Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат Арарат Ной" были переданы в управление и под охрану Республики Армения говорится в сообщении ведомства

Иск о конфискации прокуратура подала 29 июля. Ранее власти Армении также изъяли у Царукяна завод "Араратцемент".