Армянские следователи пришли с обыском к оппозиционерке Манукян Обыски проходят в квартире армянской оппозиционерки Манукян

Москва12 июн Вести.Армянская оппозиционерка, представительница партии "Мать Армения" Арегназ Манукян сообщила об обысках в своей квартире, пишет ТАСС.

Манукян участвовала в парламентских выборах в списке оппозиционной партии "Процветающая Армения".

Оппозиционерка сняла видео в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), как в ее квартиру входят люди, которые представились сотрудниками Следственного комитета Армении.

Манукян потребовала от них объяснить цель визита и предоставить решение суда об обыске, но в ходе прямой трансляции документ ей так и не показали.

Ранее сообщалось, что блок "Сильная Армения" во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном намерен обратиться 12 июня в Центризбирком страны с требованием аннулировать итоги выборов из-за большого числа нарушений.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов. Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными.